اتهم المقاومة بإرتكاب عنف جنسي.. حماس تقصف بايدن بالثقيل

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية حماس في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء، بشدة تبني الرئيس الأميركي جو بايدن مزاعم صهيونية تحاول اتهام المقاومة الفلسطينية بارتكاب عنف جنسي واغتصاب، في أثناء معركة طوفان الأقصى، مشيرة إلى أن هذا الاتهام هو سقوط أخلاقي جديد لرئيس يتبع بروباغندا صهيونية رخيصة.

وجاء في البيان:”نستنكر بشدّة تبني الرئيس الأمريكي بايدن مزاعم صهيونية تحاول اتهام مقاومينا الأبطال زوراً بارتكاب “عنف جنسي واغتصاب” أثناء معركة طوفان الأقصى في يوم السابع من أكتوبر، ونعدّه سقوطاً أخلاقياً جديداً لرئيس يفترض أن يتمتع بحد أدنى من الموضوعية، التي لا تجعله يردد تفاهات واتهامات جوفاء لا أساس لها من الصحة سوى اتباع البروباغندا الصهيونية الرخيصة.”

كما اعتبرت حماس أن “تكرار هذا الكذب المفضوح سلوك صهيوني يهدف للتغطية على جريمة حرب الإبادة والتطهير العرقي الذي يمارسه جيش الاحتلال النازي المجرم ضد الشعب الفلسطيني بالغطاء والسلاح الأمريكي، وكذا محاولةً لتضليل الرأي العام الذي شاهد حسن معاملة المقاومة مع المحتجزين لديها، الأمر الذي أربك حسابات العدو وداعميه.”

وفي الأخير دعت حركة المقاومة الإسلامية “وسائل الإعلام العالمية إلى تحرّي الدقة، لكشف زيفَ المزاعم الصهيونية الجديدة، كما حصل مع أكاذيب ومزاعم قطع رؤوس الأطفال أو استخدام مستشفى الشفاء كمركز قيادة وسيطرة للمقاومة، وغيرها من الأكاذيب التي ثبت بطلانها ولا يخجل بايدن وأعضاء إدارته من ترديدها.”