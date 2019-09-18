اتهم بالعمل ضد مصلحة “الأفلان” ..جميعي يفصل مصطفى بوعلاق

قرر الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، فصل عضو اللجنة المركزية مصطفى بوعلاق، من صفوف حزب “الأفلان”.

وحسب بيان للحزب، أنه بناء على القانون الاساسي للحزب و لاسيما المادة 24-03 منه وبناء على النظام الداخلي للحزب

لاسيما المواد 22 ، 29،31،36،39و 44 منه تم اتخاذ قرار الفصل .

وينص القانون على تجريد المعني من الغطاء السياسي كنائب بالمجلس الشعبي الوطني.

ويشهر بالمعني في الصحافة الحزب ونشرته الداخلية تلتزم هيئات وهياكل الحزب كل مايخص بتطبيق هذا القرار ابتداءا من تاريخ صدوره .

وحسبما كشفته مصادر قيادة في الحزب ، لـ “النهار اولاين” ، ان فصل عضو اللجنة المركزية لحزب الافلان ، جاء بعداتهامه بالعمل ضد مصلحة الحزب.