إثر الاضطرابات الجوية.. مترو الجزائر يصدر بيانا هاما للمسافرين

أعلنت شركة استغلال مترو الجزائر، أن خدمة المترو مستمرة بصفة عادية وتؤمن في ظروف سلامة وأمان تأمين. وهذا على إثر الاضطرابات الجوية المصحوبة برياح قوية.

ودعت الشركة في بيان لها، جميع المسافرين بخصوص محطتي حي البدر والورشات، إلى الابتعاد عن حافة الرصيف، حفاظًا على سلامتهم. خاصة وأن سلامة المسافرين تبقى أولوية مطلقة لشركة سيما.

كما دعت شركة استغلال مترو الجزائر المسافرين إلى توخي الحيطة والحذر عند التنقل في محيط المحطات.

