اثر انتهاء مهمتها رسميا.. الجزائر تعرب عن تقديرها لبعثة الأمم المتحدة في مالي

أعربت الجزائر للبعثة الأممية بمالي (مينوسما) ولمنظمة الأمم المتحدة وأمينها العام أنطونيو غوتيريشعن تقديرها نظیر مساهمتهم ودعمهم القيم لعملية تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي. وذلك اثر انتهاء ولاية البعثة رسمياً خلال هذا الشهر، حسب ما أفاد به بيان وزارة الشؤون الخارجية.

وجاء في البيان، أنه “على إثر انتهاء ولاية البعثة الأممية بمالي (مينوسما) رسمياً خلال هذا الشهر، تود الجزائر أن تعرب لهذه الأخيرة ولمنظمة الأمم المتحدة وأمينها العام السيد أنطونيو غوتيريش، عن تقديرها نظیر مساهمتهم ودعمهم القيم لعملية تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر وكذا لتعزيز السلم والاستقرار في هذا البلد الشقيق والجار.”

وتغتنم الجزائر -يضيف المصدر نفسه- هذه الفرصة لتؤكد من جديد على قناعتها الراسخة بأن الاتفاق المذكور يظل الإطار الأنسب لحل الأزمة في مالي وللحفاظ عبر الوسائل السلمية، على سيادة دولة مالي وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية. داعية جميع الأطراف المالية إلى تجديد التزامها بهذا الجهد الجماعي لتحقيق السلم والمصالحة استجابة للتطلعات المشروعة لجميع مكونات الشعب المالي الشقيق في ترسيخ السلم والاستقرار بصفة دائمة ومستدامة.

وأبرز بيان وزارة الخارجية في الأخير “أن تاريخ دولة مالي حافل بالدروس التي تؤكد بشكل قاطع لا لبس فيه أن التحديات التي تهدد استقرارها ووحدتها وسلامتها لا يمكن مواجهتها إلا من خلال إعلاء قيم الحوار والتفاهم والمصالحة، وهي القيم الثلاث التي تشكل جوهر اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن الجزائر.”