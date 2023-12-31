اثر اندلاع حريق ضخم.. الأمين العام لوزارة الداخلية ووالي تيبازة يزوران مستودع تخزين الحليب المجفف ببورقيقة

قام الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية مرفوقا بوالي ولاية تيبازة، اليوم الأحد، بزيارة مستودع تخزين مادة الحليب المجفف ببورقيقة.

وذلك من أجل الوقوف على عملية الإخماد المتواصلة، للحريق الذي اندلع صبيحة اليوم.

وتقدر مساحة المستودع بـ 20000 م²، حيث يحتوي على 8000 طن من الحليب المجفف، أين تمكنت عناصر الحماية المدنية من استرجاع كميات معتبرة من مادة الحليب المجفف ومنع انتشار ألسنة النار لعدة اجزاء من المخزن.

وتم تسخير لهذه العملية إمكانيات بشرية هامة، من اعوان بمختلف الرتب و17 شاحنة إطفاء وسلم ميكانيكي وسيارتي إسعاف. كما تم تدعيم فرق التدخل بفرق من ولاية البليدة والجزائر.