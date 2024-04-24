اثر حريق حافلة لنقل المسافرين بوهران.. اصابة 3 أشخاص بحروق

اصيب 3 أشخاص بحروق، اليوم الأربعاء، اثر حريق حافلة لنقل المسافرين بالطريق الوطني رقم 2 ببلدية وهران.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة 16سا07د، من اجل حريق حافلة لنقل المسافرين على متنها 25 راكب، على مستوى الطريق الوطني رقم 02 ببلدية ودائرة وهران.

وخلف الحريق إصابة 3 أشخاص بحروق من الدرجة الثانية بالأطراف العلوية والسفلية .

ليتم اسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي كما تم إخماد الحريق نهائيا.