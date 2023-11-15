اثر وفاة وزير الخارجية الأسبق لجمهورية التشيك.. مقرمان يوقع على سجل التعازي

قام الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لوناس مقرمان، اليوم الاربعاء 15 نوفمبر 2023، بمقر سفارة جمهورية التشيك بالجزائر، بالتوقيع على سجل التعازي إثر وفاة نائب الوزير الأول، وزير الخارجية الأسبق لجمهورية التشيك، كارل شوارزنبرغ.

وجاء في نص التعزية : “ببالغ التأثر والأسى, تلقينا نبأ وفاة نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية الأسبق لجمهورية التشيك, الفقيد كارل شوارزنبرغ, الذي بوفاته, تفقد الجمهورية التشيكية أحد الشخصيات السياسية التي تركت بصمة بارزة في التاريخ الحديث لبلدكم الصديق, وعرفت على المستوى الدولي بالتزامها بالدفاع عن الحرية وحقوق الانسان”.

و أضاف مقرمان في نص التعزية قائلا: “ولا يسعني في هذا الظرف الأليم, إلا أن أتوجه إليكم باسم السيد رئيس الجمهورية و الجزائر شعبا وحكومة, بخالص التعازي و أصدق عبارات التعاطف والمواساة في هذا المصاب, لعائلة الفقيد المكلومة وللحكومة التشيكية”.

وللإشارة، توفي الأحد الماضي وزير الخارجية التشيكي الأسبق عن عمر ناهز 85 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وقد شغل شوارزنبرج في الثمانينيات منصب رئيس اتحاد هلسنكي الدولي لحقوق الإنسان، حيث عمل على التفاوض بشأن مسألة حقوق الإنسان في الاتحاد السوفييتي السابق وبلغاريا وكوسوفو وتشيكوسلوفاكيا.

كما شغل شوارزنبرج بعد عودته إلى تشيكوسلوفاكيا في عام 1989 منصب مستشار الرئيس فاتسلاف هافيل.