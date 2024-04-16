اثر وقوع عدد من الضحايا بسبب الفيضانات.. الاتحاد البرلماني العربي يعزي سلطنة عمان

قدم الاتحاد البرلماني العربي برئاسة ابراهيم بوغالي، تعازيه لسلطنة عمان جراء الفيضانات والسيول الجارفة، التي أدت إلى وقوع ضحايا ومصابين، وأضرار في الممتلكات العامة والخاصة.

وجاء في بيان الاتحاد البرلمان العربي، أنه يتابع ببالغ الأسى وعميق الحزن، نبأ الفيضانات والسيول الجارفة، التي اجتاحت ولاية المضيبي في سلطنة عُمان ، يوم الأحد 14 افريل 2024.

والتي أدت إلى وقوع عددٍ الضحايا بين غريق ومفقود، من بينهم عدد من من الطلاب، فضلاً عن الخسائر الفادحة في الممتلكات والبنية التحتية.

فإنه يتقدم بخالص العزاء والمواساة لسلطنة عمان الشقيقة قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا، متضرعاً الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وغفرانه.

وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، مؤكداً على موقفه التضامني في هذا المصاب الجلل، ودعمه الكامل والمستمر للأشقاء في سلطنة عمان، لتجاوز تبعات هذه الكارثة الطبيعية وما نجم عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات.

وأضاف ذات البيان، انه في ظل هذه الظروف القاسية والحالة الجوية المضطربة، فإن الاتحاد البرلماني العربي يشدّد، على أهمية التضامن والتعاضد بين الأشقاء العرب لتقديم يد العون والمساعدة العاجلة للأشقاء في سلطنة عمان.

والعمل معاً على تطوير آليات إدارة المخاطر والكوارث، وإجراءات الأمن والسلامة في جميع الدول العربية، مجدداً ثقته، بقدرة الشعب العماني العريق على تجاوز عواقب هذه المحنة والنهوض قويا، كما عهدناه دوما، وقادرا على صنع حاضره ومستقبله.