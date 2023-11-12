اثناء تدريب عسكري.. مقتل 5 جنود أمريكيين بعد سقوط طائرة في البحر المتوسط

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”،اليوم الأحد، إن 5 جنود أميركيين لقوا مصرعهم عندما سقطت طائرة كانت تقلهم في البحر المتوسط.

وكشف بيان صادر عن القيادة الأوروبية للجيش الأميركي، أن الحادث وقع،الجمعة، أثناء التزود بالوقود خلال تدريب عسكري.

وكانت القيادة الأوروبية أصدرت بيان، أمس، أكدت فيه أنها تجري تحقيق لتحديد أسباب الحادثة، أين شددت على أنه لا توجد مؤشرات على وجود نشاط عدائي.

يذكر ان القيادة الأميركية الأوروبية (USEUCOM)، يقع مقرها بشتوتغارت بألمانيا.

وهي المسؤولة عن العمليات العسكرية الأميركية في جميع أنحاء أوروبا وأجزاء من آسيا والشرق الأوسط والقطب الشمالي والمحيط الأطلسي.