اجتماعات تنسيقية للوقوف على مدى جاهزية أجهزة تنفيذ مخططات الوقاية والتدخل من الحرائق

أشرف الولاة عبر مختلف ولايات الوطن على عقد اجتماعات تنسيقية ضمت مختلف المتدخلين. وذلك للوقوف على مدى جاهزية الأجهزة المكلفة بتنفيذ مخططات الوقاية والتدخل.

وقد خصصت هذه الاجتماعات لدراسة التدابير العملياتية الواجب اتخاذها للحد من مخاطر الحرائق، من خلال تعزيز آليات التنسيق الميداني. وضمان التجند الدائم لمختلف الفرق المتدخلة، مع تسخير الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة للتدخل السريع والفعال عند الاقتضاء.

كما تمّ تنظيم خرجات ميدانية مشتركة بالتنسيق مع كافة المتدخلين، شملت معاينة المسالك الغابية ونقاط التزود بالمياه وأحزمة الوقاية، إلى جانب الوقوف على جاهزية وسائل التدخل ومراجعة مخططات الانتشار الميداني عبر المناطق الأكثر عرضة للخطر.

وفي السياق ذاته، تمّ التأكيد على تكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية لفائدة الفلاحين وسكان المناطق المجاورة للفضاءات الغابية، قصد ترسيخ ثقافة الوقاية ورفع مستوى الوعي بأهمية حماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية.

وتندرج هذه الإجراءات في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على الأرواح والممتلكات والثروات الطبيعية والفلاحية

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