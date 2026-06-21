إجتماعات تنسيقية لمتابعة وتطهير المشاريع الإستثمارية عبر الوطن

أشرف العديد من ولاة الجمهورية عبر ولايات الوطن خلال الأيام الأخيرة على عقد إجتماعات اللجان الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية، تنفيذاً لتوجيهات السلطات العمومية الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتسريع تجسيد المشاريع الاقتصادية عبر مختلف ولايات الوطن.

وقد خصصت هذه الإجتماعات لدراسة وضعية المشاريع الاستثمارية المسجلة عبر الولايات، ومعالجة مختلف العراقيل الإدارية والتقنية والعقارية التي قد تعترض تجسيدها، إلى جانب متابعة مدى تقدم الأشغال الخاصة بالمشاريع قيد الإنجاز. والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة بتسريع دخولها حيز النشاط.

كما شكلت هذه اللقاءات فرصة لتعزيز مرافقة المستثمرين والاستماع إلى انشغالاتهم، من خلال إشراك مختلف المتدخلين المعنيين بملفات الاستثمار. بما يسمح بتبسيط الإجراءات وتنسيق الجهود بين الإدارات والهيئات المختصة. تجسيداً لمبدأ الشباك الموحد وتحسين جودة الخدمة العمومية المقدمة للمستثمر.

وتندرج هذه الديناميكية الميدانية ضمن المساعي الرامية إلى توفير مناخ استثماري أكثر فعالية. وتشجيع المبادرات الاقتصادية المنتجة، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني.

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