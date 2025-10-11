اجتماعات لمتابعة تقدم أشغال مشروعي الخطين المنجميين الشرقي والغربي

عقد كل والي ولاية تندوف وقالمة اجتماعات عمل لمتابعة وتقييم مدى تقدم الأشغال الجارية على مستوى مشروعي الخطين المنجميين الشرقي والغربي، وهذا عقب الزيارة الميدانية التي قام بها وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي إلى الولايتين.

وأوضحت وزارة الأشغال العمومية، أن هذه الاجتماعات تندرج في إطار تنفيذ توجيهات الوزير ومخرجات اللقاءات التي جمعته بهم. خلال زياراته الميدانية الرامية إلى ضمان تنفيذ المشاريع الهيكلية وفق الآجال المحددة وتسريع وتيرة الإنجاز. باعتبارها مشاريع ذات بعد استراتيجي واقتصادي هام.

