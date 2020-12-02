اجتماع الحكومة: إلغاء شرط البطالة الذي يتوقف عليه الحصول على الإمتيازات للشباب ذوي الـمشاريع

جاء في اجتماع الحكومة الذي ترأسه الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، مناقشة عدة مشاريع تم عرضها.

ومنها مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط الإعانة الـمقدمة للشباب ذوي الـمشاريع، ومستواها.

وقد شملت التعديلات المدخلة في هذا المشروع مراجعة تدابير الدعم والإمتيازات الممنوحة لحاملي المشاريع، وبالأخص إلغاء شرط البطالة الذي يتوقف عليه الحصول على الإمتيازات التي يمنحها الجهاز.

علاوة على ذلك، فقد تم توسيع هذا الأخير إلى:

-الطلبة الحاملين لأفكار الـمشاريع؛

– الأشخاص الذين يملكون كفاءات ومهارات في ميادين نشاطاتهم؛

– أصحاب الـمشاريع الناجحين للوكالة الوطنية لتسيير القرض الـمصغر؛

-أصحاب الـمشاريع الناجحين، الذين هم قيد النشاط في إنتاج الـسلع والخدمات؛ بالإضافة الى الفلاحين والحرفيين.

من جهة أخرى، ينص مشروع هذا المرسوم على مراجعة مستويات المساهمة الشخصية لأصحاب المشاريع بالنسبة لجميع أنماط التمويل وتوحيد نسبة المساهمة الشخصية بالنسبة لصيغ التمويل الثلاثية.

كما ستيح الأحكام الجديدة إمكانية إعادة تمويل الـمؤسسات الـمصغرة التي تواجه صعوبات.

وتنص أيضا على تمكين أصحاب الـمشاريع الشباب وحاملي الـمشاريع من الاستفادة من محلات في مناطق النشاط الصغيرة، وذلك على سبيل الإيجار.