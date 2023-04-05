اجتماع الحكومة.. إنشاء مدرستين عليتين في علم النانو والنظم المستقلة

ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة. وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي عدة مواضيع.

كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشروعي إنشاء مدرستين وطنيتين عليتين.

في حين، يتعلّق الأمر بمشروعي إنشاء المدرسة الوطنية العليا في علم النانو وتكنولوجيا النانو. و المدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيا النظم المستقلة.

ويتمثل الهدف الرئيسي لإنشاء هاتين المدرستين في تطوير وعصرنة القطب التكنولوجي لسيدي عبد الله والارتقاء به إلى مصف قطب امتياز. في مجال التكوين العالي، وذلك من خلال إنشاء هاتين المدرستين اللتين تقدمان تكوينا عاليا ذا طابع متعدد القطاعات.

كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الطاقة والمناجم حول آفاق تطوير الإنتاج الوطني للغاز الطبيعي.

في حين، تمّ تقديم عرض تقييمي حول استغلال الغاز الطبيعي في الجزائر، يبرز الجهود المبذولة من قبل الدولة. من أجل ضمان وتيرة إنتاج من شأنها تأمين تموين السوق الوطنية بالغاز الطبيعي. والحفاظ على مستوى تصدير يسمح بتلبية الطلبات الخارجية.

دراسة 3 مشاريع مراسيم في مجال اقتصاد المعرفة

كما درست الحكومة في مجال اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، 3 مشاريع مراسيم تنفيذية. والتي قدّمها وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

في حين، تحدد هذه المشاريع، تنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها. وقائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي وكيفيات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي. ونموذج بطاقة المقاول الذاتي.

كما تندرج مشاريع هذه المراسيم التنفيذية في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 22 ـ 23 المؤرخ في 18 ديسمبر 2022. المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي.

ويهدف مشروع المرسوم التنفيذي الأول، المحدد لتنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها، إلى إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري. تسمى “الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي” وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة.