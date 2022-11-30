اجتماع الحكومة الخاص.. الوزير الأول يصل إلى تيسمسيلت

وصل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، إلى تيسمسيلت. وكان يرفق الوزير الأول طاقمه الحكومي، وهذا من أجل الاجتماع الخاص الذي تقرر تنظيمه في الولاية.

كما سيخصص جدول أعمال هذا الاجتماع، لدراسة ومناقشة ورقة الطريق لتنفيذ البرنامج التكميلي للتنمية لفائدة ولاية تيسمسيلت. الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا. ويقوم الوزير الأول، بتفقد ومعاينة عدد من المنشآت في الولاية، ويعقد لقاءً مع فعاليات المجتمع المدني.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أمر خلال مجلس الوزراء، الأخير، الحكومة بعقد اجتماعها الخاص بالولاية. مع مباشرة تجسيده وترسيمه ميدانيا وهذا بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.

كما أكد الرئيس تبون على أنه يتعين خلال هذا الاجتماع للحكومة الأخذ بعين الاعتبار جملة من النقاط. تتمثل في ”تسريع استكمال أشغال خط السكة الحديدية الرابط بين تيسمسيلت وبوغزول. ومباشرة أشغال تأهيل الطرقات التي تربط ولاية تيسمسيلت بالولايات الأخرى”. مع “الموافقة على مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 14 الرابط بين ولاية تيسمسيلت وخميس مليانة بولاية عين الدفلى”. “على مسافة 84 كلم وإعادة تهيئته”.

في حين، وجه رئيس الجمهورية الحكومة إلى الأخذ بعين الاعتبار، خلال هذا الاجتماع، مسألة ”دعم برنامج البناء الريفي بالولاية”. بما “يتناسب مع طابعها الفلاحي والسياحي مع تخصيص أوعية عقارية بالتنسيق مع مصالح الغابات”. مما “سيسمح بعودة العائلات للمهن الحرفية المشهورة في المنطقة”.

و”من بين أهداف هذا البرنامج التنموي التكميلي، الذي أقره الرئيس تبون، والذي يشمل عدة قطاعات هامة، فك العزلة عن ولاية تيسمسيلت”. التي “تتميز بتضاريسها الجبلية من خلال تخصيص اعتمادات مالية لإنجاز الطرقات”. فضلا “عن بعث وتجسيد عديد العمليات التنموية مما من شأنه توفير مناصب شغل جديدة”.