اجتماع الحكومة.. انتقاء 135 فندقا و5 شركات لنقل الحجاج والأمتعة

استمعت الحكومة، اليوم الثلاثاء، لعرض قدّمه وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي حول نتائج مهمة الوفد متعدد القطاعات الذي تم إيفاده إلى المملكة العربية السعودية.

وذلك من أجل القيام بدراسة عروض الخدمات وإبرام العقود المتعلقة بتنظيم موسم الحج 1444هـ ـ 2023م.

وحسب بيان اجتماع الحكومة، فلقد قام الوفد متعدد القطاعات، خلال زيارته، بدراسة وتفحص 218 عرضا لفنادق وشركات، يخص التكفل من قِبل الديوان الوطني للحج والعمرة.

و كذا وكالات السفر الخاصة، مما سمح بانتقاء 135 فندقا و 40 شركة إطعام و 5 شركات لنقل الحجاج والأمتعة.

وحسب ذان البيان، أنّ هذا المسعى يندرج في إطار توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى توفير أحسن ظروف الإقامة لحجاجنا وضمان تكفل تام بهم في البقاع المقدسة بمناسبة موسم الحج.