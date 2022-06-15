اجتماع الحكومة: تقديم عرض حول مدى تقدم عملية تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم

قدم وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء عرضا حول مدى تقدم عملية تحيين الـمخطط الوطني لتهيئة الإقليم.

وحسب بيان مصالح الوزارة الأولى المتضمن نتائج الإجتماع، فإن تحيين هذا الـمخطط الوطني لتهيئة الإقليم لآفاق 2030، يندرج في إطار الالتزامات الـمكرسة في برنامج رئيس الجمهورية الذي ترجمه مخطط عمل الحكومة.

ويهدف إلى التكفل بالتحديات الجديدة التي تواجهها بلادنا، ولاسيما في مجال تهيئة الإقليم والتنمية الـمحلية.

كما يأتي مسار تحيين الـمخطط الوطني لتهيئة الإقليم في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 10 ـ 02 الـمؤرخ في 29 جوان 2010، الـمتضمن الـمصادقة على الـمخطط الوطني لتهيئة الإقليم، الذي ينص على تقييم تنفيذه وكذا تحيينه بصفة دورية. ولهذا الغرض، فإنه ينص على تدابير التعديل والتكييف الضرورية لضمان التجانس في مختلف البرامج التنموية.

وعقب العرض، ذكّر الوزير الأول بالأهمية الخاصة التي يكتسيها الـمخطط الوطني لتهيئة الإقليم من حيث التخطيط الإستراتيجي.

كما أشار إلى أنه من الضروري إشراك الخبراء الوطنيين في تصميمه وتحضيره مع أخذ بعين الاعتبار التوجهات الاقتصادية الجديدة للبلاد.

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