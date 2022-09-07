اجتماع الحكومة..دراسة المشروع التمهيدي لبيان السياسة العامة الذي سيقدم للبرلمان

درست الحكومة،اليوم الأربعاء، الـمشروع التمهيدي لبيان السياسة العامة للحكومة الذي سيقدم على مستوى البرلمان طبقا لأحكام الدستور.

وحسب بيان مصالح الوزارة الأولى، فإن الوثيقة الـمعنية تتضمن الـمعطيات الـمتعلقة بتجسيد الأعمال التي باشرتها مختلف القطاعات وكذا الحصيلة الـمرحلية لإنجازات الحكومة منذ الـمصادقة على مخطط عملها في شهر سبتمبر 2021.

وكان الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعء، قد ترأس اجتماعا للحكومة، عقد بقصر الحكومة.