اجتماع الحكومة.. دراسة 3 مشاريع مراسيم في مجال اقتصاد المعرفة

ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة. وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي.

كما درست الحكومة في مجال اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، 3 مشاريع مراسيم تنفيذية. والتي قدّمها وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

في حين، تحدد هذه المشاريع، تنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها. وقائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي وكيفيات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي. ونموذج بطاقة المقاول الذاتي.

كما تندرج مشاريع هذه المراسيم التنفيذية في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 22 ـ 23 المؤرخ في 18 ديسمبر 2022. المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي.

ويهدف مشروع المرسوم التنفيذي الأول، المحدد لتنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها، إلى إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري. تسمى “الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي” وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة.

هذا ما ترمي إليه الوكالة

وتجدر الإشارة إلى أنّ إنشاء هذه الوكالة يرمي إلى الإسهام في ضبط النشاطات الاقتصادية الجديدة. لاسيما في مجال الرقمنة وتنمية روح المقاولاتية من خلال تسهيل ولوج الشباب إلى التشغيل الذاتي والتشجيع على إدماجهم في الاقتصاد الرسمي. وتكلَّف لاسيما بوضع السجل الوطني للمقاول الذاتي وتسييره. من خلال منصة التسجيل الإلكترونية المنشأة لهذا الغرض.

أما مشروع المرسوم التنفيذي الثاني المحدّد لقائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي. وكيفيات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي. فيهدف إلى إنشاء لجنة نشاطات المقاول الذاتي لدى الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي. وتكلَّف بتسيير قائمة النشاطات قصد إبداء الرأي وتقديم المقترحات والتوصيات. فيما يخص النشاطات الفردية القابلة للاستفادة من هذا القانون الأساسي.

وجدير بالذكر أنّ التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي يتم من خلال منصة رقمية للربط البيني. حيث تسمح بإصدار بطاقة المقاول الذاتي وتحمل رقم تسجيل وطني وحيد.

كما يرمي مشروع المرسوم التنفيذي الثالث إلى تحديد نموذج بطاقة المقاول الذاتي التي تنجَز إلكترونيا. طبقا للمقاييس التقنية المعمول بها.