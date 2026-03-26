اجتماع الحكومة.. دفتر شروط جديد على مؤسسات التربية والتعليم الخاصة

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعًا للحكومة. حيث خصص لدراسة عدة نقاط.

وحسب بيان الوزارة الأولى، فإن الحكومة واصلت دراسة مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط. وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وسيرها ومراقبتها.

ويتعلق الأمر، خصوصا، بوضع دفتر شروط جديد يطبق على مؤسسات التربية والتعليم الخاصة. يحدد المتطلبات التربوية والفنية والإدارية الوطنية.

ومن جهة أخرى، وفي إطار مواصلة دراسة أوراق الطريق القطاعية 2026-2028، تناولت الحكومة بالدراسة مشاريع أوراق الطريق لقطاعات العدل، والسكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، والثقافة والفنون، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، والسياحة والصناعة التقليدية.

