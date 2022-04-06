اجتماع الحكومة.. نحو إنشاء مؤسسة مالية لتمويل السكن

تم تقديم، اليوم الاربعاء، خلال اجتماع الحكومة، عرض مشترك من قبل وزيري المالية والسكن حول مختلف المقاربات المتعلقة بالوضع القانوني. و الـمرتبط بإنشاء مؤسسة مالية مخصّصة حصريًا لتمويل السكن.

كما يأتي إنشاء هذه الـمؤسسة الجديدة طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى وضع مؤسسة مناسبة في مجال تمويل السكن. لا سيما من خلال حشد موارد جديدة، وخاصة مدخرات الأسر.

أما في مجال التكوين والتعليم الـمهنيين، فقد تم تقديم عرض حول حصيلة أنشطة قطاع التكوين والتعليم الـمهنيين خلال السداسي الثاني .2021 والثلاثي الأول من سنة 2022 وكذا الآفاق الـمتعلقة بتطوير قدرات تكييف البرامج.

وفي هذا الإطار، تم تقديم تقييم شامل لإنجازات القطاع بعنوان دخول شهر أكتوبر 2021، والذي شمل 558.000 متربص ومتمهن. وكذا دخول شهر فيفري 2022، الذي خص 115.769 متربص ومتمهن.

كما تم التركيز بشكل خاص على تحسين الأداء النوعي لـمنظومة التكوين الـمهني من أجل تلبية احتياجات سوق الشغل. والتكييف الـمستمر لخارطة التكوين والتعليم الـمهنيين من أجل تعديل برامج التكوين وفق الاحتياجات الـمعبر عنها من قبل الاقتصاد. والأنشطة ذات الطابع الخاص. وتطوير تخصّصات جديدة وفروع امتياز في الـمجالات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني.

وعقب العرض، حرص الوزير الأول على التذكير بأهمية مواصلة تكييف البرامج التكوينية مع احتياجات سوق الشغل. وفروع النشاطات الجديدة خاصة في مجال الصناعة والسياحة وكذا الـمهن الـمرتبطة بقطاع السكن.

وفيما يخص مجال الـمؤسسات الـمصغرة، فقد استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول، الـمكلف بالـمؤسسات الـمصغرة. حول التقدم الـمحرز في مشروع توحيد أجهزة دعم إنشاء الـمؤسسات الـمصغرة.

وجدير بالذكر أن هذا الـمشروع يندرج في إطار تنفيذ تعليمة السيد رئيس الجمهورية الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء الـمنعقد 21 نوفمبر. ولهذا الغرض، تم تقديم عرض تقييمي حول التدابير الـمتخذة لضمان فعالية ونجاعة أكير لجهاز تسيير القرض الـمصغر. حيث تجمع هذه الرؤية الجديدة بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية مما يسمح لهذا الجهاز بالـمساهمة. لاسيما في تعزيز التنافسية واستدامة الـمشاريع المصغرة.