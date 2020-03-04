اجتماع الحكومة يستمع لعرض قدمه وزير المجاهدين حول موضوع الذاكرة

ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للحكومة استمعت الحكومة خلاله إلى العروض المقدمة من قبل وزير المجاهدين .

أفضت العروض إلى مناقشات ترمي إلى إثراء وضبط الـمقاربات الـمقدمة تحسبًا لدراستها في مجلس الوزراء.

ولدى تدّخله عقب هذه الـمناقشات، وبخصوص الـمحور الـمتعلق بالاستراتيجية الـمقترحة من قبل قطاع الـمجاهدين، تطرق الوزير الأول مطولاً إلى موضوع صون الذاكرة وكذا الوسائل التي يتعين تسخيرها لتحقيق ذلك، بمساهمة جميع الدوائر الوزارية.

وألح خصوصا على الـمسائل الـمتعلقة بضرورة التعجيل بإدخال أدوات التدخل العصرية على غرار الرقمنة، على تسيير أرشيف الثورة وكذا البحث عن الـمصادر الكفيلة بالـمساهمة في ذلك، عبر مختلف مناطق العالم، فيما يخص الجالية بل وكذلك الهيئات الأجنبية الـمتخصصة التي توجد بحوزتها مجموعات وثائقية تخص بلادنا.