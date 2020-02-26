اجتماع الحكومة يناقش تبسيط إجراءات تسليم رخص تنقل البضائع

استمعت الحكومة خلال اجتماعها اليوم إلى عرض قدمه وزير المالية حول المشروع المرسوم المتعلق بتنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي.

مشروع هذا النص الـمتضمن تعديل الـمرسوم الـمتعلق بتنقل بعض البضائع في الـمنطقة البرية من النطاق الجمركي، يهدف أساسا إلى تبسيط الإجراءات الـمتعلقة بتسليم رخص تنقل البضائع.

ويندرج في إطار التدابير التي تتخذها الحكومة للتكفل بحقيقة الميدان في المناطق الحدودية، انطلاقا من أن الطبيعة الـملزمة لبعض أحكامه تشكل بالفعل حاجزا يحول دون التدفق السلس لعمليات تموين السكان، وترقية الاستثمارات وتطوير الأنشطة الإقتصادية على مستوى هذه المناطق.

كما يندرج الـمشروع ضمن أولويات الحكومة الرامية إلى تعزيز مكافحة البيروقراطية من خلال تبسيط الإجراءات.