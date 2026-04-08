اجتماع اللجنة الدائمة متعددة القطاعات تحضيرا لموسم الحج

ترأس صباح اليوم الأربعاء، الأمين العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف رضوان معاش، في إطار مواصلة التحضيرات الخاصة بموسم حج 1447هـ/2026م. إجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات.

وتم الإجتماع بقاعة الاجتماعات بمقر الوزارة، بحضور المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة البروفيسور الطاهر برايك، وإطارات من الوزارة والديوان. إلى جانب ممثلي مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المشاركة في تنظيم وتحضير موسم الحج.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات التنسيقية المندرجة في إطار التحضير لموسم الحج 1447هـ/2026م، حيث ركّز جدول الأعمال على متابعة رزنامة الإجراءات والترتيبات الإدارية والتنظيمية. بما يسمح بمواكبة مختلف العمليات وتسهيل وتبسيط الإجراءات أمام حجاجنا الميامين.

div>

