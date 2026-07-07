اجتماع اللجنة متعددة القطاعات لتنظيم موسم الحج

أشرف الأمين العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور رضوان معاش، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، على اجتماع اللجنة المشتركة الدائمة متعددة القطاعات لتنظيم موسم الحج 1448هـ/2027م.

وحسب بيان للوزارة، حضر الإجتماع، المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة الدكتور الطاهر برايك. وممثلي مختلف القطاعات والهيئات المعنية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار مواصلة التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات الوزارية والهيئات الوطنية. بما يضمن التكفل الأمثل بحجاجنا الميامين خلال الموسم المقبل.