اجتماع المجلس الأعلى للقضاء غدا الخميس

أعلن المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الأربعاء، عن عقد دورته، غدا الخميس.

وذكر المجلس الأعلى، أن الدورة ستنعقد بمقر المحكمة العليا، في الأبيار، بالعاصمة.

ودعا المجلس الأعلى لقضاء، وسائل الإعلام إلى تغطية الدورة، التي ستنطلق في حدود الساعة العاشرة صباحا.

وكان من المقرر أن تنعقد الدورة، للمجلس، الأحد من الأسبوع الماضي، قبل أن يتم تأجيله إلى تاريخ 24 أكتوبر.

للإشارة، كانت مصادر مطلعة، قد أفادت للنهار، أن المجلس سيدرس ويصادق على حركة نقل قضاة المحاكم والمجالس القضائية .

وأضافت، أن المجلس سيدرس أيضا إلحاق قضاة، أنهيت مهامهم سابقا بالمحكمة العليا.