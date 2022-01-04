اجتماع بين زغدار وياسين وليد لتعزيز التعاون في مجال مرافقة ودعم المؤسسات الناشئة

عقد وزير الصناعة، أحمد زغدار، أمس الاثنين بمقر الوزارة، اجتماع مع الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة،ياسين وليد.

كما جاء في بيان وزارة الصناعة أن الوزيرين ناقشا سبل تعزيز التعاون بين الدائرتين الوزاريتين في مجال مرافقة ودعم المؤسسات الناشئة.

وبحث الطرفان في آليات تعزيز دور هياكل الدعم والمرافقة المتواجدة على مستوى القطاعين في مرافقة المؤسسات الناشئة.

وهذا من خلال التعاون بين الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم الشركات(ALGERIA VENTURE).

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أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، أمس الاثنين رغبة الجزائر في تقوية وتعزيز علاقاتها الاقتصادية أكثر فأكثر مع نواكشوط.

وفي بيان للوزارة فقد استقبل الوزير وفدا برلمانيا موريتانيا يترأسه المختار ولد خليفة، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية الموريتانية.

وخلال لقاءه بالوفد، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر بدعوة من المجلس الشعبي الوطني، ذكر زغدار بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الجارين.

مؤكدا رغبة الجزائر في تقوية وتعزيز علاقاتها الاقتصادية أكثر فأكثر مع نواكشوط لاسيما من خلال رفع المبادلات التجارية البينية.

وأوضح الوزير بأن تعليمة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لفتح خط بحري يربط الجزائر بموريتانيا يندرج في هذا الإطار.

كما دعا زغدار المؤسسات الجزائرية إلى الاستثمار في موريتانيا والمؤسسات الموريتانية للاستثمار في الجزائر وهو ما سيسمح بتبادل التجارب والخبرات.

التي يطمح إليها البلدان لاسيما في قطاعات الصناعة، الصناعات الغذائية، المناجم، الفلاحة والصيد البحري.

كما أشار في هذا الإطار، إلى دور البرلمانيين في البلدين كقوة اقتراح في الدفع بكل ما من شانه تعميق هذه التوجهات وتقوية العلاقات الثنائية.

وبدوره، أعرب رئيس الوفد الموريتاني إرادة بلاده لدفع عجلة التعاون الاقتصادي مع الجزائر والاستفادة من تجربتها في المجال الصناعي.

كما أبدى إعجاب وفده بمختلف المنتجات الصناعية التي عاينها خلال زيارته لعدة مؤسسات بمختلف ولايات الوطن.