اجتماع بين قطاعي المحروقات والري لضمان وفرة المياه خلال صيف 2026

عقد وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، رفقة الأمين العام لوزارة الري المكلف بتسيير القطاع، عمر بوقروة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا تنسيقيًا بمقر وزارة المحروقات، جمع بين قطاعي المحروقات والري، خصِّص لبحث سبل تأمين التموين بالمياه الصالحة للشرب.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، لا سيّما الشركة الجزائرية لتحلية المياه، فرع مجمع سوناطراك. إلى جانب شركة المياه والتطهير للجزائر، بهدف ضمان توزيع فعال ومستدام للمياه، سواء من مصادر التحلية أو الموارد التقليدية.

وشهد اللقاء حضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نورالدين داودي، والرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتحلية المياه، لحسن بادة. إضافة إلى المدير العام لشركة سيال، محمد رضا بوداب، إلى جانب عدد من إطارات القطاعين.

وخلال هذا الاجتماع، تم التأكيد على أهمية تعزيز جاهزية المنشآت الحيوية الخاصة بإنتاج وتخزين وتوزيع المياه الصالحة للشرب. مع الحرص على ضمان استمرارية الخدمة العمومية، خاصة في ظل اقتراب موسم الذروة والتحضير لفصل صيف 2026.