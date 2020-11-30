اجتماع بين وزيري الصيد البحري والتجارة لضبط سوق المنتجات الصيدية

عقد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، سيد أحمد فروخي، اليوم الاثنين إجتماعا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد مع وزير التجارة كمال رزيق.

وياتي هذا الإجتماع في إطار إجراءات تنظيم و ضبط نشاط تسويق منتجات الصيد البحري و تربية المائيات، و بهدف تحسين عرض المنتجات الصيدية لتكون أكثر وفرة وتنوعا وتنافسية متوازنة ما بين النوعية و الثمن،

كما تضمن هذا الإجراء لتقييم الاجراءات التي باشرها القطاعين تماشيا و برنامج العمل المعتمد من طرف الحكومة للخماسي ( 2020/2024)، وذلك في شقه المتعلق بتسويق منتجات الصيدية و تربية المائيات .

كما كان اللقاء فرصة لمناقشة سبل تسريع تحيين القوانين المتعلقة بتسويق المنتوج السمكي ، مع الاطلاع على عمل اللجنة المختصة بأخلقة المهنة بالنسبة للنشاطات التجارية المتعلقة بمنتوج الصيد البحري و تربية المائيات .

و بالمناسبة تم عرض كل العراقيل التي تخص عملية تسويق منتجات الصيد البحري، على غرار تنظيم و تسهيل نشاط الوكلاء عبر موانئ الصيد البحري.

كما تضمن الاجتماع اقتراح تعزيز الشبكة الحالية لأسواق الجملة والتجزئة لتسويق المنتوج السمكي.

وعليه سيتم تخصيص فضاءات خاصة لبيع منتجات الصيد البحري تتضمن كل المعايير و شروط النظافة ، بالإضافة الى إعتماد نظام الاشهار بالأسعار .

من جهة أخرى، تم اقتراح إدراج المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحرى و تربية المائيات و نظافة الأوساط ضمن شبكة المخابر المعتمدة من طرف وزارة التجارة .

وفي الأخير، اتفق كل من وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية و التجارة، على المتابعة الدورية بإشراك الفاعلين المعنيين للسهر على التنفيذ الميداني لهذا البرنامج