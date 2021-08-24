اجتماع بين وزير النقل والمدير العام لـ”ETUSA” بالجزائر العاصمة

ترأس وزير النقل عيسى بكاي، مساء أمس، اجتماعا بحضور إطارات من الوزارة والمدير العام لمؤسسة النقل الحضري والشبه الحضري للجزائر العاصمة (ETUSA) مرفوقا بعدد من كوادر المؤسسة.

أين تم عرض مختلف المهام والإمكانيات التي تتوفر عليها المؤسسة من أسطول للحافلات المخصص للمسافرين الطلبة ونقل العمال وذوي الإحتياجات الخاصة وكذا التجهيزات و البنى القاعدية التابعة لها من مراكز للتكوين و ورشات الصيانة و التصليح.

كما تم تقديم تقريرا مفصلا حول المجهودات المبذولة من طرف المؤسسة في مجال عصرنة و رقمنة الخدمات المقدمة مثل البرامج والتطبيقات الإلكترونية على مستوى الحافلات الذكية والمحطات ومختلف الخدمات الرقمية المقدمة للراكبين، المطورة حصريا من طرف مهندسي المؤسسة.

عرض المدير العام مختلف التدابير المتعلقة بمجابهة فيروس كورونا كالبروتوكول الصحي وعملية التلقيح التي بادرت بها الشركة على مستوى العمال و والفاعلين في القطاع وكذا المواطنين.

وبعد هذا العرض، دعا الوزير إلى تشخيص مختلف النقاط السوداء بالعاصمة، خاصة تلك المتعلقة بالأحياء السكنية الجديدة وتغطيتها بوسائل النقل عن طريق خطوط جديدة تفك العزلة عن الساكنة.

كما حث القائمين على المؤسسة بإتخاذ جميع الإجراءات الضرورية للمشاركة في الموعد الكبير المرتقب من طرف وزارة الصحة يوم 04 سبتمبر المقبل لرفع نسبة التلقيح التي تعتبر خطوة أساسية للخروج من الأزمة الصحية.

وفي الأخير، طالب الوزير مسؤولي المؤسسة إلى إستغلال اليد العاملة المتخصصة لديها خاصة في مجال الرقمنة، في تكوين مكتب للدراسات يوفر الخبرة لمختلف القطاعات ذات الصلة، ويساهم في تنويع نشاطات الشركة ومجالات تدخلها، ما سيضمن إستمراريتها وإزدهارها كمؤسسة رائدة في القطاع.