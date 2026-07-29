اجتماع تنسيقي بالمجلس الشعبي الوطني لتوزيع مناصب نواب الرئيس

انعقد، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس الشعبي الوطني، اجتماع تنسيقي بدعوة من رئيسة المجلس الشعبي الوطني، الدكتورة خليدة بوفدش.

وحسب بيان للمجلس، جرى الاجتماع بحضور ممثلي المجموعات البرلمانية التي تستوفي الشروط المطلوبة لتشكيل مجموعة برلمانية.

وأوضح المصدر ذاته، أن الاجتماع خُصص للاتفاق على توزيع مناصب نواب رئيس المجلس بين المجموعات البرلمانية، وذلك على أساس التمثيل النسبي الأصلي.

وأضاف البيان أن هذه العملية تأتي تطبيقا لأحكام المادتين 12 و13 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.