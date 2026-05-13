اجتماع تنسيقي بالمدينة المنورة لمتابعة الجوانب الصحية للحجاج

أشرف رئيس مركز المدينة المنورة، الأستاذ بلخير بوذراع، على اجتماع تنسيقي للفرع الصحي، خُصّص لمتابعة الجوانب الصحية المتعلقة بحجاجنا الميامين.

وحسب الديوان الوطني للحج والعمرة، خُصّص هذا الاجتماع لمتابعة الجوانب الصحية المتعلقة بحجاجنا الميامين. وضمان جاهزية الفرق الطبية وتنسيق التدخلات الميدانية. بما يضمن التكفل الأمثل بالحجاج وتقديم خدمات صحية في أحسن الظروف.

يشار أن هذا الإجتماع تمّ بحضور رئيس الفرع الصحي ورئيس فرع الفتوى والإرشاد الديني و أعضاء الفرع الصحي في المركز.

