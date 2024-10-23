اجتماع تنسيقي برئاسة فايد حول تمويل الاقتصاد وإصلاح السوق المالية وتنظيم الاستيراد

ترأس وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الأربعاء، اجتماعا تنسيقيا خصص لدراسة العديد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بتنمية الاقتصاد الوطني والتمويل البنكي وتعبئة الموارد. فضلا عن إصلاح السوق المالية.

وحضر هذا اللقاء المديرون العامون للبنوك العمومية، والفاعلون الأساسيون في السوق المالية. وكذا ممثل خلية معالجة الاستعلام المالي، والمدير العام للصندوق الوطني للاستثمار والمدير العام للخزينة والمحاسبة. بالإضافة إلى ممثلين عن قطاع الجمارك.

وشدد الوزير في الاجتماع على أهمية هذه الاجتماعات التشاورية الدورية التي يشرف على عقدها منذ عام.

كما أكد أن هذا الاجتماع يضم مجموعة واسعة من المشاركين من أجل مناقشة مختلف قنوات تمويل الاقتصاد وتسيير عمليات التجارة الخارجية.

وتؤدي كل من البنوك والسوق المالية والصندوق الوطني للاستثمار والخزينة والمديرية العامة للجمارك إلى جانب مشاركة خلية معالجة الاستعلام المالي، دورا محوريا في هذه الديناميكية.

ويشكل رفع مستوى الوعي بالمخاطر المتعلقة بعمليات التجارة الخارجية. لا سيما تلك التي يمكن أن تكون محل تصريحات المعاملات المشبوهة واحدا من المواضيع ذات الأولوية.

وشملت المحاور الرئيسة التي تناولها هذا الاجتماع ما يلي:

التمويل البنكي للاقتصاد وتحصيل الموارد: حيث عرض كل بنك حوصلة حول جهود تمويل الاقتصاد وتعبئة الموارد.

وفي هذا الصدد، أكد فايد على ضرورة تعبئة جميع المنافذ المحتملة، مسلطا الضوء على أهمية التصدي المعزز لكل سوق غير رسمية، وتوسيع نطاق الإدماج الاقتصادي والشمول المالي.

وحثّ البنوك على تكثيف جهودها لأجل دعم أمثل للمؤسسات، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال استخدام أكثر فعالية للقرض البنكي.

كما دعا البنوك لتأدية دور استشاري مع المستثمرين، مبرزا أهمية مرافقة أصحاب المشاريع لأجل تحقيق أهدافهم، وأوضح مدى الحاجة للتعلم من التجارب السابقة وإيجاد حلول مبتكرة لجذب الاستثمارات الضرورية لبلوغ الأهداف المحددة في شتى القطاعات الاقتصادية.