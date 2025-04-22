اجتماع تنسيقي بمقر “الفاف” لمناقشة تحديات نهاية الموسم الكروي

عقد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا تنسيقيًا وتشاوريا مع رؤساء أندية الرابطة المحترفة الأولى، بمقر الاتحادية الجزائرية بدالي إبراهيم.

وحسب بيانٍ للاتحادية، عبر موقعها الرسمي، جرت هذه الجلسة بحضور ممثلين عن السلطات العمومية ومصالح الأمن، باعتبارهم شركاء أساسيين في تنظيم وتأطير المنافسات الكروية على المستوى الوطني.

وتركزت أشغال الاجتماع على تقييم الوضع العام لكرة القدم المحترفة، خاصة في ظل اقتراب نهاية الموسم التي تشهد توتراً ملحوظاً بسبب الرهانات الرياضية الكبيرة. سواء فيما يتعلق بالصراع على اللقب أو الهروب من شبح السقوط.

ومن جهته، دعا رئيس “الفاف” وليد صادي، مسؤولي الأندية إلى التحلي بروح المسؤولية ونبذ خطاب الكراهية والتحريض. مع التأكيد على ضرورة احترام قوانين اللعبة، وضمان إجراء المباريات في أجواء تسودها الروح الرياضية والهدوء.

وأكد المسؤول الأول عن الاتحادية أن الحفاظ على صورة الكرة الجزائرية يمر عبر الالتزام بالسلوكيات الحضارية. سواء من اللاعبين أو المسيرين أو حتى الجماهير.

كما شهد اللقاء نقاشات صريحة بين جميع الأطراف، أبدى خلالها مسؤولو الأندية استعدادهم التام لاعتماد سلوك مسؤول. والتعاون مع السلطات والاتحادية من أجل إنهاء الموسم في أفضل الظروف الممكنة.