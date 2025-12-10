اجتماع تنسيقي بوزارة الداخلية استعدادًا لإطلاق مشروع غار جبيلات

يترأّس وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم، اجتماعًا تنسيقيًا للتحضير لدخول مشروع غار جبيلات حيز الخدمة.

الإجتماع وحسب بيان الوزارة حضره الأمين العام، رئيس الديوان، الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، الرئيس المدير العام للطيران المدني. بالإضافة الرئيس المدير العام لمجمع ترونستيف، المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، والرئيس المدير العام لمطار الجزائر الدولي. وكذا المصالح الأمنية المختصة

وخُصص الإجتماع للتحضير للإحتفالية الرسمية لدخول مشروع غار جبيلات حيز الخدمة.

كما أشرف سعيود على تنصيب لجنة فرعية للنقل واللوجستيك تُكلَّف بمتابعة التحضيرات الميدانية والسهر على جاهزية كل الجوانب التنظيمية، التقنية والأمنية المرتبطة بالاحتفالية.

وشدد سعيود في الإجتماع ذاته على جاهزية المطارات الوطنية، تعزيز أسطول الحافلات ورفع نجاعة الخدمة، وضبط برمجة الرحلات الجوية وتوفير كل الشروط اللوجستية. بالإضافة إلى تسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية، ضمان الترتيبات الأمنية المرافقة للحدث، والمتابعة اليومية لأشغال اللجنة الفرعية لضمان احترام الآجال.

وفي الختام أكد سعيود على أهمية التنسيق المحكم بين جميع الفاعلين لضمان تنظيم احتفالية تُجسّد قيمة هذا المشروع الاستراتيجي وتُبرز مكانته كأحد أهم المكاسب الاقتصادية الوطنية.