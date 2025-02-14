اجتماع تنسيقي بين الجمارك ووكلاء العبور لتعزيز التعاون

عقدت مصالح الجمارك، اجتماع عمل هام بمقر المديرية الجهوية للجمارك بقسنطينة، مع وكلاء العبور.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، شهد الاجتماع حضور رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي الوطني لوكلاء العبور. إلى جانب إطارات جهوية وممثلي المصلحة الجهوية للرقابة اللاحقة بقسنطينة.

وتم خلال الإجتماع، مناقشة مختلف الانشغالات والصعوبات التي تواجه وكلاء العبور في الموانئ والمطارات. مع اقتراح حلول عملية لضمان التكفل الأمثل بها، بما يعزز من فعالية العمل الجمركي والتعاون المشترك.

وجاء هذا الإجتماع، في إطار تنفيذ تعليمات اللواء المدير العام للجمارك الرامية إلى ترقية العلاقة وتعزيز الجانب الاتصالي مع مختلف الشركاء. وبناءً على طلب وكلاء العبور.