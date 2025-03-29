اجتماع تنسيقي بين “الفاف” واتحادية الرياضة المدرسية

نظمت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” اجتماعا تنسيقيا، حول بطولة المدارس الإفريقية لكرة القدم.

ويرتقب أن تقام البطولة التي ينظمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بأكرا الغانية. ما بين 21 و26 أفريل الداخل، وستشهد مشاركة المنتخب المدرسي لأقل من 15 سنة (ذكور).

وضم الاجتماع ممثلين عن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، المديرية التقنية الوطنية. والاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية.

وأشارت “الفاف” في بيان نشرته أمس، عبر موقعها الالكتروني، بأن الاجتماع التنسيقي. نُظّم بهدف استكمال الترتيبات الخاصة بمشاركة المنتخب المدرسي “U15” في دورة أكرا.

كما أوضحت بأن الأمين العام للاتحادية، نذير بوزناد، ترأس هذا الاجتماع، بحضور المدير التقني الوطني، علي موسر. ومدير المنافسات، بلال ڨندور، إلى جانب عدد من إطارات المديرية التقنية الوطنية. من بينهم إسماعيل هاني ولزهر عتسامنة.

إلى جانب الأمين العام للاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية. عز الدين بن سعيد، ومديرها التقني الوطني، رشيد حفصاوي، ونائبه مجيد عباس، وطبيب الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عبد الجليل بوتوت.

وأوضحت “الفاف” بأن الاجتماع تناول ضبط التفاصيل النهائية الخاصة بتحضير المنتخب الوطني للبطولة. مع توزيع المهام بين مختلف الأطراف المعنية، كما تم في الختام، استعراض مدى تقدم منافسة كأس الجزائر للمؤسسات التربوية.