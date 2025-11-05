اجتماع تنسيقي بين رابطة كرة القدم المحترفة ورؤساء الأندية

عقدت رابطة كرة القدم المحترفة، اليوم الثلاثاء، لقاءً تقييمياً وتنسيقياً عبر تقنية التحاضر عن بعد، ترأسه رئيس الرابطة، محمد الأمين مسلوڤ، إلى جانب الأمين العام مراد بوصافر، وبحضور رؤساء الأندية المحترفة.

استهل رئيس الرابطة الاجتماع بكلمة ترحيبية، هنّأ من خلالها الأندية الجزائرية التي تأهلت إلى دور المجموعات من المنافسات الإفريقية. ويتعلق الأمر بكلٍّ من مولودية الجزائر وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا، واتحاد العاصمة وشباب بلوزداد في كأس الكونفدرالية.

وأكد مسلوڤ على مرافقة الرابطة لهذه الأندية ودعمها الكامل في مسارها القاري، بهدف تحقيق نتائج إيجابية وتشريف كرة القدم الجزائرية على الصعيد الإفريقي.

من جانبه، عبّر الأمين العام للرابطة عن تهانيه الخالصة لممثلي الجزائر في المنافسات القارية، قبل أن يستعرض جدول أعمال الاجتماع، الذي تضمن النقاط التالية:

- مرافقة الأندية المحترفة في مسار التسيير الاحترافي تنفيذًا لتعليمات المكتب الفيدرالي المنعقد بتاريخ 30 أكتوبر 2025.

– شرح مشروع وآليات الاتحاد الجزائري لكرة القدم الخاصة بتطوير تسيير الأندية وحوكمتها وفق معايير الكاف والفيفا.

– عرض وشرح المنشور رقم 63 الخاص بالميركاتو الشتوي المؤرخ في 2 نوفمبر 2025، والمتعلق بالشروط التكميلية لفترة التسجيل الثانية للموسم الرياضي 2025/2026.

– تقييم الجولات العشر الأولى من البطولة، مع تقديم برنامج الجولات المتبقية إلى غاية نهاية مرحلة الذهاب، بما في ذلك المباريات المؤجلة.

وخلال النقاش، أشاد رؤساء الأندية بهذه المبادرة التي وصفوها بمنصة للحوار البنّاء وتبادل وجهات النظر بين مسؤولي الأندية والرابطة، معتبرين أن مثل هذه اللقاءات تساهم في تحسين آليات العمل المشترك وتطوير كرة القدم الوطنية.

كما جدد الحاضرون دعمهم الكامل للأندية الجزائرية المشاركة في المنافسات الإفريقية، متمنين لها النجاح في تمثيل الجزائر بأفضل صورة ممكنة.

وفي ختام الاجتماع، أكدت رابطة كرة القدم المحترفة أن اللقاءات التشاورية والتنسيقية ستظل تقليدًا راسخًا في منهج عملها، لما توفره من فضاء للتواصل المباشر والمسؤول مع مختلف الأندية، خدمةً لتطوير المنظومة الكروية الوطنية في إطار من الاحتراف والشفافية والتعاون.