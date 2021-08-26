اجتماع تنسيقي بين وزارتي الفلاحة والتجارة انعقاد لحل مشاكل المتعاملين والمستهلكين

ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني ووزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، اليوم الخميس. اجتماعا تنسيقيا لمناقشة الملفات المشتركة بين القطاعين والتشاور. لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة من طرف المتعاملين والفلاحين وكذا المستهلكين في الميدان.

وحسبما أفاد به بيان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، تم خلال الاجتماع التطرق إلى عدة مسائل مشتركة ومتداخلة بين مصالح الوزارتين.

وتم الاتفاق على تكثيف العمل التنسيقي فيما بينها للدفاع عن الاقتصاد الوطني. ومحاربة كل أشكال التجاوزات التي تضر بالمنتج والمستهلك على حد سواء، يضيف ذات المصدر.

واتفق الوزيران على اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة خاصة الآنية منها. مثل المضاربة في بعض المواد الأساسية وذلك بتكثيف العمل المشترك على المستوى المركزي والمحلي، وفق لذات البيان.