اجتماع تنسيقي حول المشاريع ذات الصلة بمشروع تثمين وتطوير منجم الحديد بغارا جبيلات

ترأس وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، رفقة وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، ووزير الري، طه دربال، اليوم الاثنين 26 جوان 2023، بمقر وزارة الطاقة والمناجم، اجتماع تنسيق ومتابعة بين القطاعات للمشاريع ذات الصلة بتطوير وتثمين منجم الحديد بغارا جبيلات، على غرار مشاريع البنى التحتية واحتياجات مركبات التحويل والمعالجة (بولايات بشار ووهران) من النقل عبر السكك الحديدية، توفير المياه، الكهرباء والغاز الطبيعي.

وشكل هذا الاجتماع، الذي جرى بحضور الأمين العام لوزارة النقل، والأمين العام لوزارة الري، والرئيس المدير العام لمجمع سونارام ( مناجم الجزائر سابقا)، والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للحديد والصلب، والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، بالإضافة الى ممثلي وزارات الصناعة والإنتاج الصيدلاني والنقل والري و الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، والوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة الاستثمارات في السكك الحديدية، وكذا إطارات من وزارة الطاقة والمناجم، فرصة لمناقشة مختلف الجوانب والمقترحات التقنية واللوجستية المقدمة من طرف مختلف القطاعات، لتلبية احتياجات المشاريع الاستثمارية المبرمجة في اطار تطوير وتثمين منجم الحديد بغارا جبيلات، ولاسيما فيما يتعلق بنقل خامات الحديد من ولاية تندوف الى ولاية بشار، وتوفير المياه والغاز والكهرباء لاحتياجات مركبات التحويل والمعالجة على مستوى ولاية بشار ، وكذا نقل المواد المصنعة والنصف مصنعة نحو الشمال.

وأجمع الوزراء، بهذه المناسبة، على أهمية هذه المشاريع وعلى الدور الجوهري والمحوري الذي تلعبه هذه القطاعات لتجسيدها، وعلى ضرورة تضافر الجهود من خلال التنسيق الدائم والمستمر فيما بينها من أجل دراسة جميع المقترحات، والسبل لتوفير كل المتطلبات ذات الصلة، الضرورية لها، على المدى القصير والمتوسط والبعيد.