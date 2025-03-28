اجتماع تنسيقي حول بطولة المدارس الإفريقية لكرة القدم

احتضن مقر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، يوم الجمعة، اجتماعًا تنسيقيًا جمع ممثلين عن “الفاف”، ممثلة في المديرية التقنية الوطنية، مع الاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية.

وقد جاء هذا الاجتماع في إطار استكمال الترتيبات الخاصة بمشاركة المنتخب الوطني المدرسي لأقل من 15 سنة (ذكور) في البطولة الإفريقية لكرة القدم للمدارس، التي ينظمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في أكرا (غانا) خلال الفترة من 21 إلى 26 أفريل 2025.

وترأس الاجتماع الأمين العام للاتحاد الجزائري لكرة القدم، نذير بوزناد، بحضور المدير التقني الوطني، علي موسر، ومدير المنافسات، بلال ڨندور، إلى جانب عدد من إطارات المديرية التقنية الوطنية، منهم إسماعيل هاني ولزهر عتسامنة.

كما شارك في الاجتماع الأمين العام للاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية، عز الدين بن سعيد، ومديرها التقني الوطني، رشيد حفصاوي، ونائبه مجيد عباس، بالإضافة إلى طبيب الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عبد الجليل بوتوت.

وتمحور الاجتماع حول وضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات الخاصة بالمنتخب الوطني للبطولة، مع توزيع المهام بين الأطراف المعنية. وفي الختام، تم استعراض آخر مستجدات منافسة كأس الجزائر للمؤسسات التربوية.