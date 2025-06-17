اجتماع تنسيقي حول توزيع السكنات والإعانات بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب

أشرف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الثلاثاء، مناصفةً مع الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة، على اجتماع عبر تقنية التحاضر عن بعد مع الولاة.

الاجتماع خصِّصَ لضبط قوائم البرنامج السكني المزمع توزيعه بمناسبة الاحتفاليات المخلدة للذكرى المزدوجة لعيدي الاستقلال والشباب، المصادف للخامس من جويلية.

وتم خلال الاجتماع التذكير بضرورة السهر على توفر جميع الشروط والمرافق الضرورية بالمواقع التي ستعرف تسليم السكنات لفائدة المواطنات والمواطنين.

بالإضافة إلى مدى استيفائها لشروط التهيئة والربط بمختلف الشبكات الحيوية وكذا توفر التغطية الأمنية، الهياكل التربوية، النقل وغيرها.