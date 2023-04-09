اجتماع تنسيقي حول مشروع استغلال الفوسفات وحماية الآثار

عقد وزير الطاقة والمناجم، اليوم الأحد، رفقة وزيرة الثقافة والفنون، اجتماع تنسيقي بين القطاعين حول تطوير مشروع استغلال الفوسفات وحماية الآثار والمواقع الأثرية بتبسة.

وحسب بيان لوزارة الطاقة، جرى اللقاء بحضور كل من الرؤساء المدراء العامون لمجمع مناجم الجزائر ومجمع أسمدال. ورئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، واطارات من الوزارتين.

كما تم تقديم عرضين حول مشروع الفوسفات المدمج وحول الاكتشافات الأثرية التي تعود للحقبة التاريخية القديمة.

وبهذه المناسبة، أجمع الوزيران على ضرورة المضي قدمًا لتجسيد هذا المشروع الذي سيمكن الجزائر من دخول عالم الصناعات التحويلية المنجمية. والحفاظ على الموروث الثقافي بالمنطقة بالعمل على نقل القطع والتحف الأثرية.

كما أكد وزير الطاقة على أهمية تجسيد المشروع الذي سيحشد الكثير من الموارد المالية والبشرية والتقنية. وسيكون له آثار اجتماعية واقتصادية بالخصوص في شرق البلاد، باعتباره يمس ثلاث ولايات.

كما أكد على المرافقة الدائمة لمؤسسات القطاع، خلال المشروع، لكل أعمال البعثات الاثرية من أجل حماية هذا الموروث الثقافي المادي بالولاية.

ومن جهتها، أشارت وزيرة الثقافة إلى أهمية وضع آليات وإجراءات تهدف إلى حماية وتثمين التراث الأثري الذي تزخر به ولاية تبسة. مع العمل على المرافقة الدائمة لخبراء المناجم من طرف خبراء البحث في علم الآثار.

ومنه تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك بهدف التنسيق التام ومتابعة المشروع من طرف خبراء الآثار والمسؤولين عن مشروع الفوسفات المدمج.

وكذا توفير الإمكانيات اللازمة للتجنّد لحماية المواقع والمعالم الأثريّة، من جهة. وتجسيد المشاريع الاقتصادية الخلاقة للثروة ومناصب الشغل من جهة أخرى.