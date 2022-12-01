اجتماع تنسيقي لدراسة آليات تسهيل الإجراءات المتعلقة بتفريغ وشحن السفن

أشرف وزير النقل، كمال بلجود، اليوم الخميس بمقر الوزارة، رفقة وزير التجارة و ترقية الصادرات، كمال رزيق، ووزير الفلاحة و التنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، وبحضور إطارات من مختلف الدوائر الوزارية المعنية، وممثلين عن حرس السواحل و المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للأمن الوطني، على اجتماع تنسيقي.

ويأتي هذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، و توجيهات الوزير الأول.

وتم تخصيص الإجتماع لدراسة الآليات التي تمكن من تسهيل الإجراءات المتعلقة بتفريغ وشحن السفن لتفادي غرامات التأخير على البواخر والحاويات بالعملة الصعبة التي تتكبدها الخزينة العمومية، وضرورة الإعتماد على المنصة الرقمية للمجتمع المينائي وتعميم العمل بها من طرف جميع الفاعلين لإضفاء أكثر مرونة على عملية عبور مختلف البضائع و السلع على مستوى الموانئ الوطنية.