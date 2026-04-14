اجتماع تنسيقي لدراسة تقدم مشروع الفوسفات المدمج ببلاد الحدبة ووادي الكبريت

عقد وزير الدولة، وزير المحروقات محمد عرقاب، ووزير المناجم والصناعات المنجمية مراد حنيفي، اجتماعًا تنسيقيًا على مستوى وزارة المحروقات.خصص لمتابعة مستجدات مشروع الفوسفات المدمج. ببلاد الحدبة ووادي الكبريت.

وحضر هذا اللقاء كاتبة الدولة لدى وزير المناجم والصناعات المنجمية كريمة بكير طافر، إلى جانب الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك نورالدين داودي، والمدير العام لمجمع سوناريم السيد رضا بلحاج، بالإضافة إلى عدد من الإطارات والمسؤولين من القطاعين.

وخلال الاجتماع، تم عرض مدى تقدم مختلف مكونات هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يندرج ضمن رؤية الدولة لتطوير مشروع متكامل لاستغلال وتحويل الفوسفات في الجزائر، عبر شراكة بين مجمعي سوناطراك وسوناريم. بما يسمح بتثمين الموارد الوطنية وتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.

كما تناول اللقاء الجوانب التقنية واللوجستية للمشروع، لاسيما ما يتعلق باستغلال منجم بلاد الحدبة بولاية تبسة. ومراحل تخصيب الفوسفات، إضافة إلى مشروع المركب الكيميائي. بوادي الكبريت بولاية سوق أهراس، الذي سيُخصص لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والآزوتية. من بينها حمض الفوسفوريك وحمض الكبريتيك والأمونياك، بما يساهم في تلبية الاحتياجات الوطنية والتوجه نحو التصدير.

وأكد الطرفان خلال الاجتماع على الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع، باعتباره رافدًا أساسيًا لتعزيز الأمن الغذائي. الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الأسمدة، فضلًا عن خلق ديناميكية اقتصادية وتنموية في ولايات الشرق. وتوفير آلاف مناصب الشغل.

وفي ختام اللقاء، شدد الوزيران على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في المشروع.مع الالتزام الصارم بالآجال المحددة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تثمين الموارد الطبيعية وبناء صناعة تحويلية قائمة على القيمة المضافة والتنمية المستدامة.