اجتماع تنسيقي لمتابعة انطلاق أولى رحلات الحج بداية من السبت المقبل

انعقد الثلاثاء، اجتماع تنسيقي بمقر وزارة النقل، جمع وزير النقل السعيد سعيود، ووزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب، بحضور مدير الديوان الوطني للحج والعمرة مرفوقًا بإطاراته، الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، المدير العام للوكالة الوطنية للطيران المدني، المدير العام لشركة الطاسيلي للطيران، وبحضور إطارات من الوزارتين، خصص لمتابعة الجوانب اللوجستية المتعلقة بانطلاق أولى رحلات الحج بداية من يوم السبت المقبل 10 ماي 2025.

وحسب بيان لوزارة النقل، تم خلال هذا الاجتماع التطرق إلى مختلف التدابير التنظيمية لضمان انطلاق سلس وآمن. للرحلات الجوية المخصصة لنقل حجاجنا الميامين، والتأكد من جاهزية شركتي الخطوط الجوية الجزائرية وطاسيلي للطيران. من حيث الأسطول المخصص، وبرمجة الرحلات، والجاهزية التقنية والبشرية.

حيث أكد الوزيران، بمعية مدير الديوان الوطني للحج والعمرة، على أهمية التنسيق المحكم بين كافة الفاعلين. لضمان راحة وسلامة حجاجنا الميامين، وتوفير كل الظروف الملائمة لإنجاح موسم الحج لهذه السنة.

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