اجتماع تنسيقي هام بين وزارتي التربية والشباب

تم اليوم الخميس بالجزائر العاصمة تنظيم اجتماع تنسيقي خصص لوضع الصيغة النهائية للقرار المشترك. المتعلق بمتابعة اتفاقية التعاون. بين وزارتي الشباب والتربية الوطنية

وأوضح بيان لوزارة الشباب أنه “تنفيذا لبنود الاتفاقية الإطار للتعاون والشراكة المبرمة بين وزارتي الشباب والتربية الوطنية،ترأّس المكلف بتسيير شؤون الأمانة العامة, دحمان عظيمي, اليوم الخميس. اجتماعا تنسيقيا ضم ممثلين عن الوزارتين, خصص لدراسة وإعداد النسخة النهائية من القرار الوزاري المشترك. الذي يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية المشتركة المكلفة بمتابعة وتقييم تنفيذ بنود الاتفاقية.