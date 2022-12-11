اجتماع ثلاثي لتحديد أسعار اللحوم قريبا

سيتم خلال الأيام القليلة القادمة تحديد سعر اللحوم الحمراء بموجب اتفاق ثلاثي الأطراف. يتماشى ومعطيات السوق الحالية ومصاريف الموالين على ثروتهم الحيوانية. ليكون أقل من ذلك المتداول حاليا والمقدر بـ2300 دينار.

ستعقد وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، خلال الأيام القليلة القادمة أشغال لقاء الثلاثية. بحضور ممثلين عن فدرالية الموالين والديوان الوطني لتغذية الأنعام “أوناب” وكذا الشركة الجزائرية للحوم الحمراء “ألفيار”. بعد اجتماع سينعقد بعد غد الثلاثاء بمقر الوزارة. يتم خلاله التطرق إلى ملف إحصاء الثروة الحيوانية التي انطلقت شهر نوفمبر الماضي. والتحضير للقاء الثلاثية الذي سيتم بموجبها تحديد سعر بيع اللحوم الحمراء من الموال إلى المذابح. قبل توجيهه للاستهلاك العام.

وقال بلقاسم مزروعة نائب رئيس الفدرالية الوطنية للموالين في حديث خص به “النهار أنلاين”. أن الاتفاق المسبق على تحديد سعر اللحوم الحمراء بموجب الاتفاقية ثلاثية الأطراف التي سيعاد تفعيلها. سيكون وفق متغيرات السوق مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطن “أشغال قمة الثلاثية ستنعقد قريبا ومن خلالها سنحدد سعر اللحوم الحمراء”، مشيرا هنا إلى أن مؤشر السعر سيعتمد على ما تمتلكه الجزائر من ثروة حيوانية بعد الكشف عن الرقم الحقيقي لما تتوفر عليه من رؤوس “إحصاء 27 مليون رأس غنم الذي يسوَق له في كل مرة مجرد كذبة لا أساس له من الصحة وعملية الإحصاء ستصنع المفاجأة”، قبل أن يؤكد على أن اللجوء إلى خيار استيراد اللحوم من عدمه ستحدده عملية الإحصاء وما ستكشف عنه من أرقام حقيقية.

وفي معرض حديثه، أعرب المتحدث عن استيائه من الفوضى العارمة التي تشهدها الثروة الحيوانية وولوج الدخلاء والمضاربين “للبزنسة” على حساب الموال والمواطن على حد سواء.

وقد انطلقت منذ أزيد من شهر عملية إحصاء الثروة الحيوانية عبر ربوع الوطن. بانطلاقة كانت من ولاية البيض، حيث أشار نائب الفدرالية الوطنية للموالين في هذا الخصوص، إلى أن وجود تعليمات صادرة. عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أسديت لولاة الجمهورية من أجل الإشراف على نجاعة العملية.