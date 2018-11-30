اجتماع حاسم للفصل في قضية كان 2019 !

سيجرى اليوم الجمعة في “أكرا” اجتماع حاسم للإتحاد الإفريقي للفصل في جاهزية “الكاميرون” من عدمها لاحتضان فعاليات كأس أمم إفريقيا 2019.

وحسب ما ذكرت بعض وسائل الإعلام الفرنسية والمواقع العالمية على غرار موقع “غول”، فإن المغرب الأقرب لاحتضان كان 2019 بسبب عدم جاهزية “الكاميرون”.

ومن المقرر أن تجرى فعاليات كأس أمم إفريقيا 2019 في الصائفة المقبلة (15 جوان – 13 جويلية).

كما ستكون نقاط أخرى في هذا الاجتماع أين سيتم الوقوف على صيغة تصفيات كان 2021 و2023 بالإضافة إلى تصفيات مونديال 2022.