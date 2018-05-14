اجتماع حول تعزيز قدرات الرد الوطنية والإقليمية ضد الحوادث الكيميائية

نظمت وزارة الدفاع الوطني بالشراكة مع منظمة حظرالأسلحة الكيميائية اجتماعا إقليميا حول التخطيط والتنسيق للدول الأعضاء.

في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لمنطقة شمال إفريقيا والساحل.

الإجتماع الذي يكون في الفترة الممتدة من 14 إلى 17 ماي 2018 بالنادي الوطني للجيش لبني مسوس بالجزائر.

افتتحه نيابة عن الفريق نائب وزير الدفاع الوطني ، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، القايد صالح، اللواء قروي جمال مكلف بمهمة لدى وزير الدفاع الوطني.

يمثل فرصة حقيقية للإطارات الوطنية في هذا المجال، قصد تعزيز قدرات الرد الوطنية والإقليمية ضد الحوادث الكيميائية.

حسب متطلبات الظروف والمتغيرات على الساحة الدولية من خلال المناقشة والتفاعل لتشجيع تعاون أوسع بين الدول الأعضاء في المنطقة. بشأن القضايا المتّصلة بالأسلحة الكيميائية.

يشار إلى انّ، الإجتماع ينشطه عدد من الخبراء الوطنيين والأجانب بهدف مناقشة كل المسائل المتعلقة بالتخطيط والتنسيق.

أثناء عمليات المساعدة والحماية من هذه الأسلحة.

من خلال تبادل المعلومات والخبرات، لاسيما تلك المتعلقة بتطبيق المادة 10 من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.